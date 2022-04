Miekka oli ritariuden symboli – historiallisten aseiden väärennöksiä on markkinoilla enemmän kuin aitoja esineitä

Yksi niistä on kelttiläistä alkuperää, peräti 2400 vuoden takaa. Se virui sveitsiläisen järven pohjassa, josta se ja muutama muu miekka löydettiin 1800-luvun lopulla.

Nyt se on esillä Pohjanmaan museon Vallan ja varallisuuden symbolit -kesänäyttelyssä lokakuuhun asti.

– Se on meidän vanhin esineemme täällä näyttelyssä, Mustonen kertoo.

Pohjanmaan museolla nähtävä näyttelyn esineistä noin 140 on antiikkikauppias, keräilijä Peter Mustosen yksityiskokoelmasta.

Hän on kerännyt sotahistoriallisia esineitä kokoelmaansa 30 vuoden ajan. Mustosen kokoelmaan kuuluu miekkoja, haarniskoja, kypäriä ja viikinkisotureiden koruja eri puolilta maailmaa. Suurin osa esineistä on kuitenkin peräisin Euroopasta.

Viikinkien ja ritarien aikakausista kertovassa näyttelyssä on esillä noin 140 esinettä Mustosen yksityiskokoelmasta. Näytillä on myös Museoviraston kokoelmiin kuuluvia, Vaasasta löytyneitä rautakautisia esineitä, kuten kupurasolki ja rannerengas.

Näyttely on ollut aiemmin esillä Virossa ja kokoelman esineitä on nähty myös suositussa Ritarit-näyttelyssä Tampereen Vapriikissa.

Väärennöksiä enemmän kuin aitoja

Mustosen mukaan antiikkimarkkinoilla on liikkeellä enemmän väärennöksiä kuin aitoja esineitä.

Näin on ollut jo 1800-luvulta lähtien, sillä väärennösten tekeminen on tuottoisaa bisnestä. Aitoja esineitä on varsin vähän, ja väärennöksiä voi tehtailla loputtomasti.