MIT:n tutkija: metsäteollisuus voisi kasvattaa paljon positiivisia ympäristövaikutuksia – yritykset ovat arkoja, pelkona moitteet viherpesusta

Hiilijalanjälki on jo useimmille tuttu. Seuraavaksi aletaan puhua kädenjäljestä.

Norris johtaa elinkaarianalyyseihin keskittyvää yksikköä MIT:ssa eli Massachusetts Institute of Tehcnology -yliopistossa. Hän vieraili Helsingissä Metsäteollisuus ry:n seminaarin pääpuhujana.

Norrisin mukaan metsäteollisuudella on paljon mahdollisuuksia kehitellä tuotteita, joilla kasvatetaan positiivisia ympäristövaikutuksia eli kasvatetaan kädenjälkeä.

– Puupohjaisilla tuotteilla on etulyöntiasema, koska puu imee ympäristöstä hiilidioksia kasvuunsa.

– Elinkaarianalyysissä liimapuun jalanjälki on paljon pienempi kuin betoni- tai teräsrakenteen yhtä kategoriaa lukuun ottamatta. Poikkeuksena on maankäyttö: Liimapuun tuottaminen vaatii paljon enemmän maata kuin betonin tai teräksen tekeminen.

Elinkaarimalleihin tuodaan jatkuvasti uutta tietoa. Puupohjaisten tuotteiden hiilijalanjälki on monilla mittareilla hyvä, mutta sitä heikentää metsien käyttö.

Monimuotoisuuden mittarit puuttuvat

– Muutama vuosi sitten ei ollut mukana vaikkapa mikromuovia ja nyt se on ihan keskeinen juttu. Kiinnostavaa on, miten sinne uitetaan biodiversiteetti jatkossa.

Kuin kredit ja debit

– Jalanjälki on, että otetaan velkaa ja kädenjälki tarkoittaa, että maksetaan velkaa.

Tilastoinnin perusteena on yksinkertaisempi käyttää jalanjälkeä, joka on kuin laskujen pinoamista peräkkäin. Kädenjälki tarkoittaa, että hyvä ja huonot puolet lasketaan yhteen ja katsotaan, mikä on nettovaikutus.