Santeri Tanneria pilkattiin kuurouden vuoksi, mutta nyt hän haluaa olla esikuva – pikajuoksija tähtää huipulle myös kuulevien kisoissa

Nyt, 25-vuotiaana, Tanner kutsuu itseään somessa “Suomen nopeimmaksi kuuroksi”. Nimitykselle on katetta, sillä 400 metrin aitajuoksussa Tanner on kaikkien aikojen nopein suomalainen kuulovammainen.

Ennätyksellään (57,10) nuori mies on lähellä myös kansainvälistä kärkeä.

– Seuraavaksi haaveenani on olla Euroopan ja sitten maailman nopein kuuro. Viime vuosien kehitys näyttää, että se on mahdollista, Tanner sanoo.

Vähälukuisessa joukossa

Joukkueen koko kuvastaa kuurojen huippu-urheilun pienuutta Suomessa. Suomen Kuurojen Urheiluliiton (SKUL) mukaan Tannerin kaltaisia tavoitteellisia kilpailijoita on koko maassa 20-30.

Määrä on murto-osa siitä, mitä se oli kuurojen urheilun kulta-aikana 1970- ja 1980-luvuilla.

Nykyään yhä useampi kuuro treenaa ja kilpailee kuulevien kanssa. Niin myös Tanner, jolla on ollut vauvasta saakka päässään elektroninen sisäkorvaistute. Sen avulla hän aistii ympäristöään lähes yhtä hyvin kuin luonnollisesti kuulevat.

Sisäkorvaistute on liki huomaamaton laite, jonka avulla Santeri Tanner voi urheilla kuin kuulevat.

Kohtelu seuroissa vaihtelee

Kun starttipistoolin äänen on kuullut ja kommunikointi on onnistunut puhumalla, nuori mies on voinut keskittyä juoksijana kehittymiseen. Hän edustaa yhä ylpeänä kasvattajaseuraansa Länsi-Uudenmaan Urheilijoita.