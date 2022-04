Ylen haastattelemat asiantuntijat: Naton turvatakuut Suomelle hakuajaksi ovat epärealistinen ajatus – mutta Suomi on silti tukevasti lännen suojassa

1. Turvatakuut ovat epärealistinen ajatus

2. Suomi on tukevasti lännen leirissä, eikä jäisi ilman apua

Suomi on EU:n keskinäisen avunannon piirissä ja Naton kumppani. Puolustusvoimien Nato-yhteensopivuutta on rakennettu 1990-luvulta asti, ja lisäksi Suomella on kahden- ja monenvälisiä sopimuksia puolustusyhteistyöstä. Suomi on myös aktiivinen YK:n jäsen.