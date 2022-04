Imagoaan uudistanut Le Pen luottaa pastellisävyihin ja aiempaa pehmeämpään retoriikkaan – vaaliohjelman ydin on kuitenkin yhä äärioikealla

NIZZA Vaalijulisteet lepattavat tuulessa ja pilvet roikkuvat matalalla, kun kuuluisan rantakaupungin asukkaat siemailevat aamukahviaan. Nizza on yksi niistä kaupungeista, joiden äänestystulosta seurataan sunnuntai-iltana tarkasti.

Suuri osa Ranskan isommista kaupungeista on vahvasti istuvan presidentin Emmanuel Macronin takana, mutta Nizzassa hänen ja Marine Le Penin taistelusta ennustetaan tasaväkistä. Keskustaliberaali Macron sai ensimmäisellä kierroksella 25 prosenttia ja äärioikeistolainen Le Pen 22,5 prosenttia nizzalaisten äänistä.

Le Penin Kansallinen liittouma -puolue on pärjännyt perinteisesti hyvin Etelä-Ranskassa. Toisaalta myös Macronilla on Rivieralla vakaa kannattajakunta.

Mielipidetiedustelut povaavat voittoa Macronille, mutta ehdokkaiden välinen ero on vuoden 2017 vaaleja pienempi.

“Huivikielto loukkaisi monia”

Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen on kampanjoinut näissä vaaleissa eri tyylillä kuin aikaisemmin. Hän on häivyttänyt maahanmuuttopuheet taka-alalle ja luvannut sen sijaan uusia asumis- ja yritystukia erityisesti nuorille ranskalaisille sekä puhunut pieni- ja keskituloisten ostovoiman puolesta.

EU-eron ajaminen on vaihtunut Euroopan unionin uudistamiseen sisältä päin. Le Pen haluaisi rajoittaa vapaata liikkuvuutta, mutta puhuu Frexitin sijaan ”vapaiden ja suvereenien Euroopan kansakuntien liitosta”.

Hän on ottanut Ukrainan sodan sytyttyä etäisyyttä Venäjään, mutta vastustaa Venäjä-pakotteiden laajentamista energiakauppaan. Le Pen myös irrottaisi Ranskan Naton komentojärjestelmästä. Tullessaan valituksi presidentiksi haluaisi Marine Le Penin muuttaa Ranskan perustuslakia kiristääkseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa.

Mélanie Martinez pohtii Le Penin suunnitelmia. Osassa on hänen mielestään jotain järkeä, osassa ei.

– Hän ei ole lainkaan niin radikaali kuin isänsä Jean-Marie , se on ihan selvää, Martinez vastaa.

Martinez sanoo arvostavansa sitä, että Le Pen on pärjännyt naisena politiikassa. Hänen mukaansa ranskalainen politiikka tarvitsee tuuletusta, jota naispuolinen presidentti voisi tuoda.

– Monet Le Penin ehdotukset, kuten vaikka huivikielto, ovat kuitenkin yhä todella rajuja ja loukkaisivat liian monia. Täällä Nizzassakin on valtavasti huivia käyttäviä naisia eikä heitä voi noin vaan pakottaa pukeutumaan toisin, Martinez sanoo.

”Minulle Le Pen on yhä hirviö”

Sebastian työskentelee tarjoilijana Nizzan vanhassa kaupungissa. Hän ei aio äänestää toisella kierroksella, sillä ei ole innostunut kummastakaan ehdokkaasta ja on sitä paitsi koko sunnuntain töissä.

– Le Pen on siistinyt puheitaan ja yrittänyt mukautua vallitsevaan ilmapiiriin. Hän on onnistunut vaikuttamaan kiltiltä ja leppoisalta vielä hullumman Éric Zemmourin rinnalla, mutta minulle Le Pen on yhä hirviö, Sebastian sanoo.