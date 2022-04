Puhtaan energian jättilaitos kariutui, kun luonto päihitti insinöörit – Fortum vetäytyi St1:n geotermisestä pilotista Espoossa

Yksi viime vuosien kiinnostavimmista puhtaan energian hankkeista kerää nyt pölyä päälleen kaukolämpökeskuksen pihalla Espoon Otaniemessä. St1:n työmaalla on eletty hiljaiseloa jo tovin aikaa ja eilen Fortum ilmoitti irtautuvansa geotermisen lämmön laitoshankkeesta.

Fortumin ilmoitus on yhdenlainen piste kunnianhimoiselle hankeelle, jota on seurattu suurella mielenkiinnolla sen alkuajoista lähtien. Tie maan syvyyksiin on ollut pitkä ja vaikea ja päätyi lopulta ongelmaan, jota ei osata ratkaista ainakaan nykyisillä keinoilla.