Ulkoministeri Pekka Haavisto: Pitkittyvä sota ei ole Venäjänkään etu

Sotaa seuraa aina rauha. Lopulta niin käy myös Venäjän aloittamassa sodassa Ukrainaa vastaan siitäkin huolimatta, että sota Itä-Ukrainassa on jatkunut jo kahdeksan vuotta. Venäjän laajemman hyökkäyksen alkamisestakin on kulunut jo kaksi kuukautta.

Tähän saakka Turkki on ollut näkyvimmässä roolissa neuvottelukosketusten ylläpitäjänä.

– Turkin mahdollistamissa neuvotteluissa on hahmoteltu mahdollisia rauhansopimuksen elementtejä. Lähtökohtaisesti Venäjän tulee kuitenkin hyväksyä Ukrainan suvereniteetti ja oikeus valita itse oma tulevaisuutensa, painottaa Haavisto.

Mariupolin humanitaarinen tilanne on vakava

Viimeisin neuvotteluyritys humanitaarisesta käytävästä siviilien evakuoimiseksi piiritetystä Mariupolin kaupungista epäonnistui. Mariupolissa on edelleen arviolta noin 100 000 siviiliä.

Ulkoministeri Haaviston huoli Mariupolin siviileistä on suuri.

– Tiedämme, mitä on tapahtunut Venäjän hallussa olleissa kaupungeissa Kiovan lähellä. Butšassa ja muissa kaupungeissa paljastuneet julmuudet järkyttävät syvästi. Mariupolin siviilien tilanne on ollut katastrofaalinen jo monen viikon ajan.

Haavisto: Mariupolin puolustuksen kestäminen on ollut ihme

Mariupolista on taisteltu koko kevään ajan. Haaviston mukaan kaupungin haltuunotto on ollut yksi Venäjän tärkeimmistä tavoitteista.

– Ukrainan joukkojen puolustuksen kestäminen näin pitkään on ollut ihme. Ilmeisesti osa Ukrainan joukoista jatkaa yhä taistelua, Haavisto sanoo.

Venäjällä vietetään voitonpäivää toukokuun 9. päivä. Haaviston mukaan odotuksena on, että Venäjän johto haluaa voitonpäivänä esittää siihenastiset sodan saavutukset ja tarvitsee päivää varten jonkin konkreettisen näytön voitosta.

Suomi ja Ruotsi pohtivat ratkaisujaan

Venäjä on toistuvasti varoittanut Suomea ja Ruotsia liittymästä Naton jäseniksi. Ukrainan sota kuitenkin on näyttänyt, että turvallisuuspolitiikan perusteet on arvioitava uudelleen.