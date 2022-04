"Pakkouskonnosta" halutaan lukio-opetuksessa eroon, koska yhteiskunta muuttuu – selvitysryhmän mukaan sen saisi korvata elämänkatsomustiedolla

– Ne ovat tosi erilaisia. Uskonto on hyvä oppiaine esimerkiksi yleissivistyksen ja kulttuurien tuntemuksen kannalta. ET:ssä taas on enemmän oman maailmankuvan ja arvojen tutkiskelua, Korhonen näkee.

Katsomusaineena opiskellaan joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Opetushallituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) elämänkatsomustiedossa keskeistä on ohjata oppilasta tutkimaan ja jäsentämään muun muassa käsitystään maailmasta sekä suhdettaan toisiin ihmisiin, luontoon sekä yhteiskuntaan. Tämä voi osin tapahtua esimerkiksi erilaisia kulttuureja ja katsomuksia esittelemällä.

Opetuksessa on suurta alueellista vaihtelua

Salmenkiven mukaan katsomusaineiden opetus on jo nyt hyvin kirjavaa.

– Suomessa on isoa alueellista vaihtelua. Meillä on kouluja, joissa elämänkatsomustietoa opetetaan yhtä paljon kuin evankelisluterilaista uskontoa. Sitten on kouluja joissa opetetaan näiden lisäksi islamia suunnilleen saman verran. Jossain taas ylivoimainen enemmistö lukee evankelisluterilaista uskontoa, Salmenkivi toteaa.