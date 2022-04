Herätys: Ranskassa presidenttikisan ratkaisun hetket | Palvelualalla koetaan turvattomuutta | Runoilija haluaa puhetta yksinäisyydestä

Mitä mieltä Macron ja Le Pen ovat Euroopan suunnasta?

Ranskassa koittaa tänään ratkaiseva presidentinvaalien toinen kierros. Istuva presidentti Emmanuel Macron kampanjoi jatkuvuuden puolesta. Oikeistopopulistinen Marine Le Pen on vedonnut vaalien alla etenkin kansalaisten taloushuoliin.

Miten ehdokkaat uudistaisivat taloutta, miten he suhtautuvat turvapaikanhakijoihin ja islamiin? Entä ilmastonmuutokseen, Venäjään tai Euroopan unioniin? Kartoitamme vastauksia tässä jutussa .

Ukrainassa on sodittu kaksi kuukautta

Luotettavia tietoja taisteluiden etenemisestä on vaikea saada. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ kertoi lauantaina, että sen kansainvälisiä sotilastarkkailijoita on otettu kiinni Itä-Ukrainassa. Järjestö ei ole tarkentanut, kuinka monta sen jäsentä on vangittu.