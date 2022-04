Tuore tutkimus paljastaa: Näin lapset saadaan syömään enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä

– Joskus on tullut kommenttia, että hei, tämähän onkin hyvää. Se saattaa näyttää epämiellyttävältä, mutta he tykkäävätkin siitä.

Myös isillä merkitystä

– Aikaisemmin tutkimus on keskittynyt paljon äiteihin ja on tiedetty, että äidit ovat siellä keittiössä paljon ja sillä on merkitystä, mitä äiti tekee. Paljon vähemmän on ollut tutkimusta isistä, Kaisa Kähkönen kertoo.