Influenssa nostaa päätään: "Epidemia on erittäin poikkeuksellinen, rokotteiden teho osin hiipunut"

Influenssatapausten määrä on lähtenyt kasvuun Suomessa. Nousu tapausmäärissä on poikkeuksellisen myöhäinen, sillä normaalisti influenssakausi alkaa vuoden loppupuolella ja tapaukset vähenevät kevään koittaessa.

Nousu voimakasta

Rokotteiden teho hiipunut

Influenssa on siis leviämässä samaan aikaan, kun koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun . Koko korona-ajan influenssaa on havaittu tähän asti hyvin vähän. Tammikuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi , että Suomi voi säästyä influenssaepidemialta jo toista kautta peräkkäin.

– Epidemia on erittäin poikkeuksellinen, sillä se tulee niin myöhään, että pääosin marraskuussa annettujen influenssarokotusten teho on jo osin hiipunut. THL on suositellut, että mikäli kunnissa on vielä influenssarokotteita jäljellä, niitä kannattaisi antaa vielä tässä vaiheessa, ylilääkäri Uusitalo-Seppälä sanoo.