Uros-omistaja Hallikainen sai yli 20 miljoonaa euroa myymällä osia yhtiöstä ennen kulissien romahtamista

Sijoittaja asui Hallikaisen lähellä Zürichinjärven rannalla Wolleraun kylässä. He keskustelivat liiketoimistaan, jolloin Hallikainen kertoi osuuden Uros-yhtiöstä olevan myytävänä.

Yksi sijoittaja sai rahansa takaisin

Yksi suomalainen sijoittaja on sittemmin onnistunut purkamaan kaupan ja saamaan rahansa takaisin, sillä sopimukseen oli kirjattu ehto suuren pääomasijoittajan mukaantulosta. Kun sellaista ei tullut, sijoittaja sai takaisin noin viisi miljoonaa euroa.

Uros kertoi maaliskuussa 2021 siirtävänsä pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin, jonne se oli perustanut vuoden 2020 lopulla konsernille uuden emoyhtiön, Uros Ag:n. Sveitsissä yhtiöiden omistus ei ole julkista tietoa, joten STT on varmistanut Uroksen ja yhtiötä omistavien sijoittajien sijoitusyhtiöiden omistukset muita reittejä.

Kovat lupaukset kasvusta

Hallikaisen puheet tulevaisuudesta olivat samankaltaisia kuin Uroksen edustajien tarinat suomalaismedioissa: nopealle kasvulle ei ollut rajoja, vuoden 2019 tilinpäätös saadaan pian ja mukaan on tulossa esimerkiksi pääomasijoittaja tai Uros on lähellä yrityskauppaa.

Avoin kysymys on, kuinka aitoja Uroksen suurimmat asiakkaat olivat ja minkä verran yhtiöllä oli oikeaa liiketoimintaa. STT:n tietojen mukaan Hallikainen ei edes yrittänyt aktiivisesti periä saatavia asiakkailta. Toisaalta noin 20 miljoonan sijoituksen tehneelle sijoittajalle ei ikinä selvinnyt, miltä asiakkailta saatavat edes olivat.

Hallikainen siirsi omaisuuttaan pois

Asia ilmenee asiakirjoista Hallikaisten ja Nordean ulosottokiistassa, joka on vireillä Oulun käräjäoikeudessa. Nordean mukaan Jyrki Hallikaisen tarkoituksena on ollut siirtää omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin. Nordean maaliskuussa käräjäoikeudelle toimittamien asiakirjojen mukaan Hallikaisella on Nordealle ulosotossa yli 2,7 miljoonan euron velat.