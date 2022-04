Suomalaiselle puutarhatilalle sotaa paenneet lapset kaipaavat isiään ja ompelevat äitien kanssa luotiliivejä Ukrainaan – osalla ei ole enää kotia minne palata

Huhtikuinen aurinko alkaa nousta keskellä salolaisen maaseudun idyllistä maisemaa. Punatiilinen matala rakennus on ennen ollut vanhainkoti. Nyt tämä Rannikon puutarhatilan tontti on saanut uuden elämän Ukrainan sotaa paenneiden turvapaikkana.

Käytävällä olevien tuolien selkänojille on ripustettu kuivumaan pesun jäljiltä vaatteet, jotka eivät asukkaiden pienikokoisiin huoneisiin mahdu.

Vovan perheen huoneessa on kaksi kerrossänkyä. Pikkuveljen pinnasänky on asetettu huoneen ikkunan eteen Ukrainan lipun alle.

Kauniita tarroja luotiliiveihin

Osa pienimmistä lapsista on vasta oppinut kävelemään. Asuntolassa asuu myös yksi sylivauva.

Asuntolassa on suuri sali, missä surraavat ompelukoneet.

Tyttö kysyy äidiltään, mitä he ovat tekemässä.

Pöydille on leikattu pahvisia sydämiä, joihin on kirjoitettu: "Palaa elävänä! Odotamme teitä. Kunnia Ukrainalle!"

Hajalassa eletään päivä kerrallaan

Mies on avomaan vihanneksia ja marjoja viljelevän Rannikon puutarhan yrittäjä Esa Rannikko. Hän on tilojen omistaja sekä ukrainalaisten majoittaja. Rannikolla on taustaa ukrainalaisten kausityöntekijöiden työnantajana Hajalan kylässä Salossa Varsinais-Suomessa.