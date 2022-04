Kirjepostin jakelu harvenee kautta maan postilain uudistuksen myötä

Lakimuutoksen taustalla on Postin postipalveluista vastaavan johtaja Yrjö Eskolan mukaan tarve mukautua nykyaikaan, kun tavallinen kirjeposti on siirtynyt entistä enemmän verkkoon. Kansalaisten lähettämän kirjepostin määrä on vähentynyt yli kaksi kolmasosaa kymmenessä vuodessa.