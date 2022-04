Ukraina on vaatinut länneltä tehokkaita aseita – tällaista aseapua maa on saanut

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on kulunut kaksi kuukautta, ja Ukrainan vaatimukset saada länneltä tehokkaampaa aseapua ovat tiukentuneet entisestään.

Raskaampaa kalustoa saapunut

Ukrainaan on jo saapunut Yhdysvaltain viime viikolla lupaamaa raskaampaa sotakalustoa aiemmasta 800 miljoonan dollarin arvoisesta aseapupaketista. Pakettiin kuului muun muassa helikoptereita, panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja sekä kenttätykkejä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotuspäällikkö John Kirby kertoi tiistaina (siirryt toiseen palveluun) , että Kiovan ilmavoimilla on "enemmän toimintakuntoisia hävittäjiä kuin kaksi viikkoa sitten".

Uutta ja vanhaa kalustoa

Ukrainaan aseita on lähettänyt moni muukin maa, kaluston ollessa sekä uutta että vanhaa.

Viron uusimpaan avustuserään kuuluvat kenttätykit, jotka Viro sai aikoinaan Suomelta . Viro on toimittanut Ukrainalle myös muun muassa drooneja, panssarintorjuntaohjuksia, telamiinoja, kertasinkoja sekä haupitseja ja niiden ampumatarvikkeita.

Tšekki on toimittanut taistelupanssarivaunuja sekä rynnäkköpanssarivaunuja. Tšekin tiedotusvälineiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan armeijan varastoista on annettu T-72M-taistelupanssarivaunuja sekä BVP-1-rynnäkköpanssarivaunuja ja kenttätykkejä.

Lahjoitettujen vaunujen määräksi kerrotaan Tšekissä useita kymmeniä, josta T-72M-vaunuja on Viron yleisradion mukaan runsaat kymmenen. T-72M on neuvosto- ja BVP-1 tšekkoslovakialaisvalmistetta. Kalusto on siis vanhaa ja ukrainalaisille tuttua.