Kodinkone muuttuu robotiksi ja pinnan alla kuohuu: Oudon äärellä -näyttely tarjoaa nuorten ja ammattilaisten tekemää mediataidetta

Helsingin Annantalolla ja Kaapelitehtaalla on avautunut Oudon äärellä -näyttely, jonka teemana on outouden lisäksi mediataide. Poikkeuksellista näyttelyssä on se, että ammattitaiteilijoiden sekä lasten ja nuorten tekemää taidetta on esillä tasavertaisesti samoissa tiloissa.

Niklas Kammonen ja Sofia Susa Pinna alla -installaation maisemissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle