Vielä ei kannata pakata toppatakkia pois, jos mielii vappupiknikille – vapun sää on ajankohtaan nähden koleaa

Tänään on vielä nautittu 10 asteen lämpötilasta aina Keski-Lapista etelään. Sää kuitenkin viilene koko ajan vappua kohden.

Keskiviikkona sää viilenee vielä. Koko pohjoisosassa maata on pakkasta ja etelä- ja keskiosassa maata lämpötila painuu 0-5 asteeseen.

Alkuviikolla sataa Lapissa, vappuna koko maassa poutaista

Keskiviikkona on jo niin viileää, että päivälämpötilat ovat ajankohdalle tyypillisä yölämpötiloja.

Vappuna on koleaa mutta poutaa

Kerttu kotakorven mukaan vapun ennuste on vielä hyvin epävarma. Mutta loppuviikko on viileää, Lapissa vappuna asteita on nollan molemmin puolin.