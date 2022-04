Kun Venäjä hyökkäsi Kiovaan, Alina, 35, päätti taistella – pahimpina hetkinä hän pohtii, kuinka saada tyttöystävä leppymään

KIOVA Unicolor eli yksivärinen vaatetyyli on Kiovassa muotia. Se naurattaa Alinaa , sillä hän pukeutuu nykyisin vain yhteen kuosiin: armeijan vihreään.

Alina esiintyy tässä jutussa vain etunimellään, sillä hän on Ukrainan joukkojen sotilas. Hänen koulutuksensa alkoi samalla hetkellä, kun hän värväytyi maaliskuun 5. päivä.

Ennen sotaa Alina teki töitä järjestössä ja opetti yliopistolla. Kuva on otettu työmatkalla.

Sateisena perjantaina Alina seisoo miehittämättömän tarkastuspisteen edessä Kiovan keskustassa. Niitä, joissa yhä on sotilaita, ei saa kuvata. Huhutaan, että uutiskuvat ovat paljastaneet tiesulkujen sijainteja venäläisille.

Sulkuja on purettu sen jälkeen, kun Venäjän joukot vetäytyivät pääkaupungista. Sota keskittyy nyt etelään ja itään.

Alina on ollut sotilas vasta seitsemän viikkoa. Silti hän olisi valmis siirtymään Itä-Ukrainaan, missä Venäjä hyökkää kiivaasti.

– Jos meidät määrätään lähtemään, me lähdemme, Alina sanoo.

Kiovassa on ollut rauhallista sen jälkeen, kun Venäjän joukot pakotettiin vetäytymään esikaupungeista. Panssariesteitä on silti yhä ympäriinsä.

Työkseen hän auttoi muita. Alina oli sosiaalityöntekijä kansalaisjärjestössä, joka tukee seksityöläisiä ja ihmisiä, joilla on huumeongelma.

Nyt avunsaajana on koko Ukrainan kansa, ja vastassa Venäjän armeija.

Se pelottaa, mutta työ on tehtävä, Alina sanoo.

Pommisuojasta metsiin keskelle tulitusta

Ukrainalaismedian (siirryt toiseen palveluun) mukaan jopa satatuhatta ihmistä on värväytynyt aluepuolustusjoukkoihin hyökkäyksen alettua. Alina kertoo, että Kiovaa puolustamassa on opettajia, bisnesihmisiä ja paljon muita keskiluokkaisia ammattilaisia. Naisia on noin joka kymmenes, hän arvioi.