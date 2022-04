Yhdysvaltain ulkoministeri ja puolustusministeri tekivät varjellun vierailun Kiovaan: "Ukraina on olemassa pitempään kuin Putin"

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken ja puolustusministeri Lloyd Austin ovat vierailleet Ukrainassa. He matkustivat pääkaupunkiin Kiovaan junalla Puolasta lounaisosasta.

Vierailua oli suunniteltu suuressa hiljaisuudessa, eikä asiasta tiennyt moni edes hallinnon sisällä, uutisoi The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) . Ministereiden mukana matkusti vain muutama avustaja.

Blinken: Ukraina on olemassa paljon pitempään kuin Putin

– Emme tiedä, kuinka loppusota etenee, mutta tiedämme, että itsenäinen Ukraina on olemassa paljon pitempään kuin Vladimir Putin on näyttämöllä, Blinken sanoi toimittajille saavuttuaan Puolaan.

Tapaamisesta julkistetussa videossa Blinken kehui Zelenskyin poikkeuksellista rohkeutta, johtajuutta ja menestystä. Puolustusministeri Austinin mukaan Ukraina on inspiroinut maailmaa.

– Se mitä olette tehneet karkottaessanne venäläiset Kiovan taisteluissa on ollut poikkeavaa, Austin sanoi.

Austinin mukaan Ukraina voi voittaa sodan, jos sillä on vaadittava kalusto ja tuki.

– Haluamme nähdä Venäjän heikentyvän sille asteelle, että se ei voi tehdä enää tällaisia asioita kuin se on tehnyt tunkeutuessaan Ukrainaan, Austin sanoi.

CNN: Ukrainan asejärjestelmistä halutaan Nato-yhteensopivia

He kertoivat, että Bidenin hallinto aikoo antaa 713 miljoonan dollarin lisärahoituksen Ukrainalle ja 15 Itä-Euroopan maalle.

Rahoituksen tarkoituksena on auttaa Ukrainan armeijaa siirtymään kehittyneempiin ase- ja ilmapuolustusjärjestelmiin, viranomaiset kertoivat New York Timesin mukaan. Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyse on Ukrainan järjestelmien tekemisestä yhteensopivammiksi Naton järjestelmien kanssa.