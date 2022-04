Taistelut ovat jämähtäneet paikoilleen, mutta Venäjän tavoitteena voi olla Itä-Ukrainan herruus, arvioivat asiantuntijat

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tasaantunut pitkälti paikoilleen, arvioivat asiantuntijat Ylen aamussa ja Ykkösaamussa maanantaina.

Esimerkiksi Britannian sotilastiedustelu kertoi viikonloppuna, että Venäjän uusin hyökkäys ei olisi tuottanut kovin mainittavia tuloksia. Venäjä on kuitenkin kyennyt jonkin verran myös etenemään, sanoo Ylen aamussa vieraillut Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö .

– Yhtä lailla Ukraina on maan eteläpuolella Hersonissa pystynyt ottamaan alueita takaisin omien sanojensa mukaan. Rintama liikkuu koko ajan, ja tilanne on erittäin arvaamaton, Käihkö arvioi.

Tällä hetkellä Venäjä on keskittänyt joukkojaan Itä-Ukrainaan, missä se on käynnisti viime viikolla suurhyökkäyksen.

– Ongelmana on, että Venäjän joukot ovat saaneet levätä hyvin vähän, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen Ylen aamussa.

Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta kommentoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, että vaikka Venäjä on viime aikoina keskittänyt hyökkäystään itäiseen Ukrainaan, sen sotatoimien painopiste ei ole täysin hahmottunut.

– Venäjä pyrkii etenemään joka suunnalla kulutussodan keinoin. Miksi näin on – voi olla, että voimat eivät riitä muuhun, Pihlajamaa arvioi.

Venäjän katse Itä-Ukrainassa

– Venäjän yksi julkilausutuista tavoitteista liittyy näiden pseudotasavaltojen laajentamiseen. Se tavoite Venäjällä on vielä mahdollisuus saavuttaa. Silloin he voivat sanoa, että alueet vapautettiin ja venäjänkieliset näillä alueilla pelastettiin. Uskon, että he yrittävät sitä tosissaan.