Nato-jäsenyys pienentäisi maariskiä ja hyödyttäisi suomalaisyrityksiä, arvioivat puolustusteollisuus ja elinkeinoelämä

Pienet Nato-maat ostavat suurilta

Suomen puolustusteollisuus on selvästi pienempi kuin esimerkiksi Ruotsin. Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus ry:ssä on noin 130 jäsenyritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 1,8 miljardia euroa.

Teollisuudelle imagokysymys

– Kun kansainväliset sijoittajat katsovat Suomea, joka on lähellä Venäjää, he arvioivat, miten Suomi on liittoutunut ja millainen turvallisuusympäristö sillä on, sanoo EK:n kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori.