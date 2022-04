Väite: Britannian pääministerin huomio herpaantuu, kun naisedustaja vilauttelee haarojaan – tutkija listasi oleelliset seikat mediamylläkästä

Britannian työväenpuolueen varapuheenjohtajan Angela Raynerin ympärille syntyi viikonloppuna kohu. Keskustelun ytimessä on väite, jonka mukaan Rayner on yrittänyt herpaannuttaa pääministeri Boris Johnsonin huomion ristimällä jalkansa ja sitten avaamalla haaransa.

Kantolan mukaan Britannian parlamentissa on vuoden 2019 vaalien jälkeen ollut vain 34 prosenttia naisedustajia ja sekin on tähänastinen ennätys. Lisäksi naisten osuus on jakautunut epätaisesti puolueiden välillä, eli esimerkiksi konservatiivipuolueessa vain noin neljäsosa edustajista on naisia, kun taas esimerkiksi työväenpuolueessa yli puolet on naisia.