Kolme ukrainalaista kertoo, miten karuista olosuhteista he pakenivat Suomeen – Maryna Dabanin äiti oli 45 päivää kateissa Mariupolissa

– Mitä myöhemmässä vaiheessa he tulevat sodasta, alueelta jota pommitetaan koko ajan, sitä traumatisoitunempia he ovat, hän kertoo.

Sen lisäksi Sortavalassa syntynyt kanttori on tulkannut pakolaisten ja suomalaisten vapaaehtoisten välistä kanssakäymistä aikaisesta aamusta yömyöhään saakka. Laukkanen toimi tulkkina myös tähän juttuun, jossa kolme ukrainalaista kertoo, millaisista lähtökohdista he aloittavat elämäänsä Kuopiossa.

Dabanit pääsivät vielä pois Mariupolista

He matkustivat eteenpäin tietämättä, mitä tehdä ja minne mennä. Tilanne maaliskuun alkupuolella oli Mariupolissa vielä sellainen, että he onnistuivat lähtemään pois kaupungista.

Maryna tarvitsee hoitoa syöpään

Suuren ilon päivä oli joku aika sitten, kun selvisi, että Marynan äiti on elossa oltuaan kateissa 45 päivää. Äidin nimi löytyi listasta, johon on kirjattu ylös elossa olevat Mariupolin asukkaat.

Tilannetta vaikeuttaa myös se, että Maryna sairastaa rintasyöpää. Syöpä on leikattu, mutta se on levinnyt muun muassa selkäytimeen. Maryna on päässyt Suomessa jo kertomaan tilanteestaan vastaanottokeskuksen sairaanhoitajalle. Nyt he odottavat pääsyä lääkärille.