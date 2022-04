Ruotsin Paratiisihotelli-tv-sarjaa koskeva tutkinta epäillystä seksuaalisesta ahdistelusta lopetetaan

Ruotsalaisen Paratiisihotelli-tv-sarjan kaksi naispuolista osallistujaa kertoi keväällä 2021, että heitä oli ahdisteltu seksuaalisesti. Syylliseksi he nimesivät sarjaan osallistuneen miehen, joka myöhemmin poistettiin sarjasta.

Naiset tekivät asiasta rikosilmoituksen ja asia eteni esitutkintaan. Ruotsin syyttäjäviranomainen on nyt päättänyt lopettaa tutkinnan. Asiasta on uutisoinut muun muassa Ruotsin SVT. (siirryt toiseen palveluun)

– Todisteet eivät ole tarpeeksi vahvoja näyttämään rikosta toteen, joten esitutkinta on lopetettu, kertoo esitutkintaa johtanut syyttäjä Charlotte Frisack Brodin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) .

Naisten asianajaja pettynyt

Naisten asianajaja Elisabeth Massi Fritz on pettynyt päätökseen. Hänen mielestään näyttö on vahvaa.

– Tapahtumien kulku on dokumentoitu filmille, josta selvästi näkee, mitä epäilty tekee. Epäillyn toimille ei ole muuta selitystä kuin että teko on seksuaalista häirintää, Elisabeth Massi Fritz sanoo SVT:lle (siirryt toiseen palveluun) .

Sarjan teko keskeytettiin tapahtuman tultua julki. Tuotantoyhtiö ilmoitti tuolloin, että tapahtunutta on mahdotonta hyväksyä ja että sarjan kohdalla on puutteita, jotka on korjattava.