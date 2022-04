Mari Leppäsen kolumni: Tarvitsevatko ihmiset kirkkoja vai seurakuntien virastotaloja?

Jokainen kirkko on rakennettu kauniille paikalle. Kirkkopihat ja hautuumaat ovat kaikki hyvin hoidettuja. Tunnelma on erityinen.

Kirkolla ei ole tulevaisuudessa varaa nykyiseen kiinteistömassaan. On luovuttava osasta kiinteistöistä. Muuten kirkosta uhkaa tulla kiinteistöyhtiö, jolla on myös jonkin verran hengellistä toimintaa. Samalla kiinteistöjen yhteiskäyttöä on lisättävä, ja arkea on elettävä siellä, missä ihmiset ovat.