Laajeneeko neljännen koronarokotteen suositus pian? Asiantuntija vastaa kolmeen keskeiseen kysymykseen

1. Milloin neljännen koronarokotteen saavat muutkin kuin yli 80-vuotiaat?

Tilannetta on arvioitu viimeksi maaliskuun loppupuolella. Suomessa epidemiatilannetta arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Huhtikuun alkupuolella julkistetun arvion mukaan kolmas rokoteannos on antanut hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaa, mutta se ei estä lieviä infektioita.

2. Mitä asioita seurataan, kun pohditaan neljännen rokotteen antamista?

– Epidemiatilannehan on jatkunut voimakkaana koko alkuvuoden, tosin nyt on pieniä merkkejä, että se olisi kääntymässä laskuun, Peltola toteaa.

3. Mitä epidemiatilanteessa pitäisi tapahtua, jotta neljänsiä rokotuksia alettaisiin antamaan laajemmin?

THL on kertonut aiemmin, että syksyllä on odotettavissa uusia suosituksia rokotusten suhteen. Varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, kenelle rokotuksia tullaan jatkossa kohdentamaan. THL on suositellut neljättä koronarokotetta yli 80-vuotialle, sekä hoivalaitoksissa asuville maaliskuun loppupuolelta saakka. Vakavasti immuunipuutteisille ihmisille THL on suositellut neljättä rokotetta jo aiemmin.