Näin suomalaiset eläkerahastot pärjäsivät eri maiden vertailussa – Ruotsin rahastot takoivat kovimmat tuotot viime vuonna

– Yhtenä hyvän menestyksen syynä ruotsalaisrahastoilla on Tukholman pörssin kehitys, joka on ollut Helsingin pörssiä parempaa. Myös eläkerahastojen sääntelyä on uudistettu ja muutettu sitä enemmän riskejä sallivaan suuntaan, sanoo yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

– Puskurirahastoilla ei ole eläkevastuita katettavanaan, ja ne ovat sikäli vapaampia toimimaan, vaikka heilläkin toki on sijoitustoimintaa rajoittavaa sääntelyä. Osakemarkkinoille sijoittaminen on aina riskipitoista, ja listautumattomat yritykset ovat vielä riskipitoisempia, mutta ainakin tällä kertaa riski näyttää kannattaneen, Vidlund pohtii.

Viime vuosi oli erinomainen monille sijoittajille

Tämä sijoitusvuosi alkanut kehnommin

Tämä vuosi on sen sijaan alkanut markkinoilla toisenlaisissa tunnelmissa. Varsinkin Helsingissä pörssi on laskenut, ja isoilla yrityksillä on nähty kymmenien prosenttien alamäkiä. Alkaneella tuloskaudella seurataan, mitä yhtiöt uskaltavat sanoa tulevasta kun kustannukset nousevat, korot ovat nousussa ja taloustilanne on epävarma.