700 miljoonan euron tukipotti mennyt hukkaan – pieni lahtelainen taloyhtiö toistaiseksi ainoa, jonka putkiremontti on valtion takaama

– On ollut tuskaa, hikeä ja kyyneleitä, mutta nyt ollaan maalissa. Lopputulos on hyvä, kuvailee taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Piia Rosilainen remontin kulkua Ylen MOT-toimitukselle.

Haasteet liittyivät pääasiassa remontin rahoittamiseen. Kangaskirsi on 1960-luvulla rakennettu yhtiö Lahden Metsäkankaalla.

Vaikka se on asiallisesti hoidettu talo kasvavassa kaupungissa, ei pankkilainaa isoon saneeraukseen löytynyt tuosta vaan.

Ministeriön mukaan takausmalli ei toimi

Remonttilainojen valtiontakaus otettiin käyttöön vuonna 2015. Idea on, että vakavaraisen takaajan mukana olo helpottaa lainan saantia ja alentaa lainan hintaa – ja samalla taloyhtiöiden remonttipäätökset vauhdittuvat.

Valtio on varautunut takaamaan 100 miljoonan remonttilainat vuodessa. Mutta miljoonat eivät kelpaa. Takaushakemuksia on nyt tehty yhteensä kolme – lahtelainen Kangaskirsi on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa takauksen saanut yhtiö.