Putin osallistui jumalanpalvelukseen ja moni alkoi epäillä videon todenperäisyyttä – kolme asiantuntijaa kertoo, miksi Putinin esiintymisiä epäillään

Putinin tarkoin harkitut ja suunnitelmalliset esiintymiset ovat omiaan ruokkimaan epäilyä. Terve epäily on paikallaan, koska Venäjä harjoittaa runsaasti propagandaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putinista julkaistiin viikonloppuna video, jossa hän Venäjän television mukaan osallistui ortodoksiseen pääsiäisjumalanpalvelukseen lauantaina Moskovassa.

Venäjän valtion kontrolloiman ykköskanavan, Pervyi kanalin, jakamalla videolla Putin nähdään osallistumassa Kristus Vapahtajan katedraalissa järjestettyyn jumalanpalvelukseen yhdessä Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin kanssa.

Videon aitous kyseenalaistettiin sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

Videon muun muassa epäiltiin olevan viimevuotista materiaalia, sillä Putinin asu ja ulkonäkö ovat samankaltaiset kuin viimevuotisella videolla.

Osa epäilijöistä arveli videon olevan lavastettu niin, että Putin olisi kuvattu tyhjässä kirkossa ennen jumalanpalvelusta. Putinia on viime aikoina harvoin nähty julkisissa paikoissa ja hän on vaikuttanut välttävän väkijoukkoja.

STT on viimeksi tänään haastatellut suomalaisasiantuntijaa, joka on sitä mieltä, että video on väärennös. Hän perustelee väitettään muun muassa Putinin liikkeillä videolla sekä presidentin ulkonäöllä.

Uutistoimisto AP kirjoitti verkkosivuillaan eilen (siirryt toiseen palveluun), että Putin oli todistetusti kirkossa. AP:n kuvaaja oli paikalla jumalanpalveluksessa, ja hänen ottamansa kuvat näyttävät, että Putin oli paikalla kirkossa sunnuntaina. Myös muun muassa Reuters (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut omia valokuviaan jumalanpalveluksesta.

Uutistoimisto AFP puolestaan julkaisi Youtubessa videon (siirryt toiseen palveluun), jossa Putin näkyy samoissa kuvissa pappien kanssa.

Myös muun muassa yleisradioyhtiö BBC:n disinformaatioon erikoistunut toimittaja Shayan Sardarizadeh yritti kumota epäilyt jo sunnuntaina Twitterissä (siirryt toiseen palveluun). Sardarizadehin julkaisemista kuvista näkee selvästi, että Putin on kirkossa, jossa jumalanpalvelus on käynnissä.

Katsaus vanhoihin valokuviin ja videomateriaaleihin osoittaa, että Putin on pukeutunut pääsiäisjumalanpalvelukseen toistuvasti samalla tavalla. Hänellä on yllään tumma puku, kaulassaan viininpunainen kravatti ja hän seisoo aina suunnilleen samassa kohdassa. Eri vuosina otetut kuvat siis ovat keskenään hyvin samankaltaisia.

Pieniä eroja saattaa löytyä esimerkiksi kynttilästä: tänä vuonna Putinin kädessä pitämä kynttilä oli kiinnitetty valkoiseen kynttilänjalkaan, viime vuoden kuvissa kynttilänjalkaa ei ole.

Kuvakaappaus Kremlin nettisivuilta. Kuvassa Putin osallistuu vuoden 2021 pääsiäismessuun. Punaisessa kynttilässä ei ole lainkaan jalkaa. Kuva: Yle

Tutkijan mukaan kyse voi olla toiveajattelusta

Putinin esiintymisten todellisuutta kyseenalaistetaan usein. Myös hänen terveydentilansa on jatkuvien spekulaatioiden kohteena.

Miksi näin on?

Venäjää tutkiva Teemu Oivo löytää asialle monia syitä. Oivo työskentelee tutkijatohtorina Aleksanteri-instituutissa ja Karjalan tutkimuslaitoksella.

Oivon mukaan epäilysten taustalla saattaa olla esimerkiksi toiveikasta ajattelua liittyen Putinin terveydentilaan. Jos terveys heikkenisi nopeasti, voisi hyökkäys Ukrainassa saada nopean päätöksen.

Toisaalta diktaattorien epäily on Oivon mukaan yleisemminkin tyypillistä. Vastaavaa kohtelua saavat myös Valko-Venäjän ja Pohjois-Korean diktaattorit, mutta Putin on tällä hetkellä suurimman huomion kohteena.

Lisäksi Venäjän viestinnän tulkintaa on pitkään pidetty hankalana.

– Venäjän hallinnon viestintää on pitkään tulkittu jos ei aina valheellisena, niin monikerroksisena. Usein on mietitty, että asiat eivät aina ole ihan siten, miltä näyttää, Oivo sanoo puhelinhaastattelussa.

Epäilyjä lisää myös Putinin tapa esiintyä. Kun hän on julkisuudessa, on hän usein ikään kuin erikoisjalustalla. Lehdistösihteeri puhuu usein Putinin puolesta, ja Putinin omat esiintymiset vaikuttavat suunnitelluilta ja epäluonnollisilta.

Se tuntuu teeskennellyltä, jolloin voi olla helppo alkaa epäillä kuvamateriaalin todenperäisyyttä.

Teemu Oivo muistuttaa, että asioiden epäileminen on ihan luonnollista, ja varsinkin sotauutisoinnissa hyväksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että on vaikea tietää, miten iso ryhmä epäilijöitä todellisuudessa on.

– Sota on monien huulilla ja henkilöön menevä keskustelu on helppoa small talkia. Putinin terveys on varmasti laaja kiinnostuksen aihe, hän sanoo.

Kun Vladimir Putin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu tapasivat muutama päivä sitten, kävi keskustelu Putinin terveydentilasta kiivaana. Kuva: Venäjän presidentin kanslia

Herättää vahvoja tunnereaktioita

Tampereen yliopiston tutkijatohtorin Pekka Kallioniemen mukaan sekä läntisissä tiedotusvälineissä että sosiaalisessa mediassa pyritään löytämään heikkouksia Venäjän johdosta ja erityisesti Putinista. Kallioniemi on erikoistunut vuorovaikutteiseen teknologiaan.

Kallioniemen mukaan Putinin harvat esiintymiset julkisissa tilaisuuksissa tarjoavat mahdollisuuden etsiä tällaisia heikkouksia.

– Kyllähän monista videoista ja kuvista on selvästi näkynyt vähintäänkin aika nopea vanheneminen, Kallioniemi sanoo puhelinhaastattelussa.

Kallioniemi katsoo, että varsinkin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen ihmiset ovat suhtautuneet todella epäilevästi kaikkeen, mitä Venäjältä tulee. Iso osa länsimaalaisista asemoi itsensä Ukrainan puolelle.

Kallioniemi arvioi, että siksi moni varmasti myös toivoo, että esimerkiksi uutiset Putinin mahdollisesta sairaudesta olisivat totta.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa leviää nopeasti vahvan tunnereaktion herättävä informaatio. Sosiaalisessa mediassa on myös tullut suosituksi tutkia tarkasti video- ja kuvamateriaalia mahdollisten huijausten paljastamiseksi.

Epäily voi saada liian suuret mittasuhteet

Seinäjoen ammattikorkeakoulun yliopettaja, disinformaatiota tutkinut tietokirjailija Ari Haasio näkee Putinia esittäviin videoihin kohdistuvan epäilyn taustalla erityisesti kaksi seikkaa.

Venäjä harjoittaa runsaasti propagandaa, nykyään myös sosiaalisessa mediassa. Tällaisessa tilanteessa jotkut tulkitsevat mielellään propagandaksi myös sellaisia vastapuolen viestejä, jotka eivät sitä olisikaan, koska tämä voi olla tulkitsijan oman edun mukaista.

Toisaalta on tietysti järkevää suhtautua kriittisesti uutisiin, joita Venäjältä tulee. Nykyään Venäjän tiedotusvälineet välittävät vain Putinin virallisen äänen ja muut näkökulmat jäävät paitsioon.

– Tietysti silloin täytyy entistä tarkempi olla faktantarkistuksen suhteen, Haasio sanoo puhelinhaastattelussa.

Pahimmillaan epäily voi saada liian suuret mittasuhteet.

Haasio nostaa esimerkiksi virheellisen tiedon Suomen itärajalle tuodusta sotakalustosta. Video sotakaluston siirrosta levisi sosiaalisessa mediassa aiemmin tässä kuussa.

– On tervettä, että suhtaudutaan kriittisesti, mutta ei myöskään saa mennä panikoivaan tilaan.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 26.4. kello 23:een saakka.