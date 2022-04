Jätesäkeistä pilkotti sorkkia ja kärsiä – poliisi ja ympäristöviranomaiset selvittävät, kuka heitti luontoon sianruhoja Ylöjärvellä

Ylöjärveltä, Mutalasta on löytynyt mustiin jätesäkkeihin pakattuja sikojen ruhoja tai niiden osia.

Poliisin mukaan ulkoilijat löysivät ruhot. Ensimmäiset ilmoitukset säkeistä ovat tulleet maaliskuussa. Säkkejä on toistaiseksi löytynyt yhteensä seitsemän, ja ne on hylätty luontoon Sorvajärventien varressa olevalta metsäautotieltä.

Poliisi epäilee, että osa jätesäkeistä on tuotu paikalle kevättalven aikana ja osa mahdollisesti jopa viime syksynä.

Säkit kuljetetaan Honkajoelle

Walforsin mukaan ruhojen poiskuljettamisella ei ole tulenpalava kiire, sillä ei ole luultavaa, että siat olisivat kuolleet johonkin tautiin. Todennäköisintä hänen mukaansa on, että sioista on otettu ihmisravinnoksi sopivat palat, ja säkkeihin on sullottu teurasjäte.