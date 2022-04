Korona-aikana hankittiin paljon koiria, joista osasta halutaan nyt eroon – "Osa on huomannut, että koiran kasvattaminen ei onnistukaan"

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescuelle on tarjottu tänä vuonna jo 60 koiraa. Niistä kolmasosa on voitu ottaa vastaan. Korona-aikana hankituilla koirilla on huomattu tavallista enemmän käytöshäiriöitä.

Osa korona-aikana koiran hankkineista huomaa nyt, että päätös oli virhe. Kuvituskuva. Kuva: Emma Hinkula / Yle