Ranskalainen Esther Berelowitsch löysi Lapin kirjallisuuden kautta – tekee nyt koltansaamen kielityötä ja asuu vedettömässä mökissä

Koltansaame on Suomessa puhutuista saamen kielistä harvinaisin, ja sillä on arvioiden mukaan vain muutama sata puhujaa.

Koltansaame kaipaa lisää oppimateriaalia, sanastoa ja osaajia

Koltansaamen kirjakieli luotiin 1970-luvulla. Koltansaameksi julkaistusta kirjallisuudesta suurin osa on käännöskirjallisuutta. Kielenosaajia on vähän, ja he ovat usein ylityöllistettyjä. Myös koltankielisistä oppimateriaaleista on suuri pula.