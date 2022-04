Vuorovaikutustaitoja, profiloitumista ja poliisiarjen tositilanteita – näin poliisikoulutus uudistuu

Tampereen Hervannassa sijaitseva Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa oppilaitos, jossa voi kouluttautua poliisiksi. Poliisin peruskoulutus muuttui AMK-tutkinnoksi syksyllä 2014. Nyt tutkintoa on aika päivittää, kertoo Polamkin koulutuspäällikkö Lotta Parjanen.

Vuorovaikutustaito on poliisin valtti

Opetussuunnitelman tekoon on osallistunut lähes koko Poliisiammattikorkeakoulun opettajakunta. Palautetta on kerätty muun muassa opiskelijoilta ja poliisiyksiköistä. Palautteen mukaan tärkeitä opittavia asioita ovat ennalta ehkäisevä toiminta, vuorovaikutustaidot sekä kyky hankkia ja arvioida kriittisesti tietoa.

– Se on kaikkein tärkein asia, koska poliisin työ on vuorovaikutusta ihmisten kanssa. On se sitten, että kansalainen tulee kysymään apua tai jos on enemmän ihmisiä mukana jossain tiukemmassa tilanteessa, sanoo poliisiopiskelija ja opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Veikko Ulmala.