Monien somalien suhde Yhdysvaltoihin on monimutkaisempi kuin muilla suomalaisilla – osa pelkää Natoon liittymisen tarkoittavan jopa sotaa

Hän on kutsunut vieraita puhumaan kanssaan Suomen Nato-jäsenyydestä, joka on viime viikkoina puhuttanut – ja huolestuttanut – monia Suomessa asuvia somaleita.

Hassan Kaafi Halane antaa haastattelun suomeksi, mutta on varmuuden vuoksi pyytänyt paikalle lankonsa, jos ei muistaisikaan jotain sanaa suomeksi. Mitä hyökätä olikaan suomeksi?

Hän on työskennellyt toimittajana Somaliassa ennen kuin pakeni Suomeen kahdeksan vuotta sitten. Somalia on yksi maailman vaarallisimpia paikkoja olla toimittaja .

Suomessa Kaafi Halane elättää itsensä ja kolmilapsisen perheensä taksikuskina. Hän on kuitenkin halunnut jatkaa myös toimittamista, koska kokee tärkeäksi levittää tietoa somaliksi ajankohtaisista asioista.

– Ohjelman tarkoituksena on lisätä Suomessa asuvien somalien tietoisuutta Natosta. Ihmiset ovat olleet huolissaan Natoon liittymisen seurauksista, kertoo Kaafi Halane.

Tilastokeskuksen mukaan somalin kieltä puhuu äidinkielenään 23 656 ihmistä, mikä tekee heistä viidenneksi suurimman vieraskielisten ryhmän Suomessa (2020) (siirryt toiseen palveluun) . Heidän suomen kielen osaamisensa vaihtelee. Jotkut ovat tulleet vasta joitain vuosia sitten Suomeen, kun taas osa on syntynyt täällä. Tästä syystä läheskään kaikki eivät seuraa uutisia suomeksi vaan äidinkielellään.

Yliopistontutkija Matti Pohjonen Helsingin yliopistosta on tutkinut Itä-Afrikan sosiaalista mediaa, erityisesti Etiopian. Sosiaalisen median käyttöön vaikuttaa se, että somalialaiset ja etiopialaiset elävät sodan takia diasporassa eli hajallaan ympäri maailmaa.

Osalla lukutaito saattaa olla heikko, ja siksi uutisia on totuttu kuluttamaan visuaalisesti. Tästä syystä sosiaalisen median merkitys on somaliyhteisössä isossa roolissa.

– Visuaalinen media on tärkeässä roolissa niissä maissa, joissa lukutaito on huono. Tietoa haetaan videoista, koska se ei vaadi lukutaitoa, Pohjonen kertoo.

Alas Ali: Moni somali pelkää Suomen liittymistä Natoon

Alas Ali pakeni sotaa Moskovan kautta Suomeen. Hänellä on paljon venäläisiä ystäviä myös Suomessa.

– Valitettavasti monilla somaleilla on kokemusta sodasta. Moni miettii, joutuuko taas lähtemään sotaa pakoon. Olemmeko me missään turvassa, kuvaa Ali Ukrainan sodan herättämiä tunteita.

Turun Lausteella asuva yrittäjä Alas Ali on demareita edustava kuntapoliitikko, minkä takia hän tuntee paljon ihmisiä ja moni on keskustellut sodan herättämistä ajatuksistaan hänen kanssaan. Osa on kertonut, ettei pysty enää kunnolla nukkumaan.