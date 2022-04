Osa saariston merivartioasemista saattaa siirtyä mantereelle – saariston asukkailta vastustusta

Rajavartiolaitos harkitsee muutaman merivartioaseman siirtämistä pois saaristosta. Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin kertoo, että taustalla on kiinteistöjen kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka yhteydessä pohditaan, ovatko asemat operatiivisten tehtävien kannalta oikeissa paikoissa.

Osa kiinteistöistä on myös tullut käyttöikänsä päähän. Esimerkiksi Mustasaaressa sijaitsevan Vallgrundin merivartioaseman kohdalla tämä on yksi syistä, joiden takia siirtoa pohditaan.

– Asema on sisäilmaongelmien takia käyttökiellossa. Vaihtoehtoina on pohdittu uuden aseman rakentamista Vallgrundiin tai Vaasaan, sanoo Ilja Iljin.

Lisäksi valtaosa aseman tehtävistä on kaupungin edustalla.

– Kaksi kolmesta tehtävästä on nimenomaan Vaasan edustalla, ei saaristossa

Uudesta paikasta on käyty alustavia keskusteluja Vaasan kaupungin kanssa, mutta asia on vielä aidosti auki.

Saariston väki huolissaan

Saaristoasian neuvottelukunta (SANK) on siirtoaikeista huolissaan. Kannanotossaan neuvottelukunta muistuttaa, että valtio on vähentänyt huomattavasti toimintojaan saaristosta ja Merivartiolaitos on lähes ainoa valtion viranomainen, joka siellä tällä hetkellä toimii.