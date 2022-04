Maakuntajohtajat vaativat hyvitystä itärajan valvonnasta – Itä-Suomi jää paitsi paljon hehkutetusta tuulivoimasta Venäjän läheisyyden vuoksi

Länsi-Suomi on tässä kehityksessä voittaja – ja myös tulevaisuudessa.

Yksi keskeinen syy tilanteeseen itärajalla on puolustusvoiminen aluevalvonta ja tutkatoiminta.

Sanna Marinin (sd.) hallitus on pyrkinyt selvittämään ja vähentämään tutkista johtuvia rajoitteita tuulivoimarakentamisessa.

Tavoitteena on ollut saada tuulivoimaa tasapuolisemmin maan eri osiin.

– Puolustusvoimien aluevalvonta on ollut aivan keskeinen syy tähän – ja me kyllä ymmärrämme ne syyt.

– Pohjois-Karjala olisi erinomainen paikka tuulivoiman rakentamiseen. Meillä on paljon vaaroja ja erämaat, Markus Hirvonen sanoo.

– Mutta on aivan keskeinen oikeusvaltion perusperiaate, että siitä aiheutuvat haitat, kuten tuulivoiman menetykset, tulee meille kompensoida, sanoo Hirvonen.

Kompensaatio tyrmätään – Suomi on jaettava kahtia

– Jos me haluamme edistää tuulivoimaa, kompensaatioehdotus ei ole käyttökelpoinen, Harju sanoo.

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen tuulivoimamaakunta: tällä hetkellä valmiita tuulivoimaloita on 349. Se on reippaasti eniten Suomessa.