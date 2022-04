Vili Nurmi haluaa elää maailmassa, jossa kenenkään ei tarvitse tappaa – siksi Nato ei ole hänen ja monen muun nuoren mielestä oikea ratkaisu

Suomalaisnuorten Nato-into näyttää olevan laimeampaa kuin vanhemmissa ikäluokissa.

Ylen Nato-kyselyssä maaliskuussa kaikkein vähiten puolustusliitto Natoa kannattivat alle 25-vuotiaat naiset (46 %). Nuoret, sotimisikäiset miehet kannattivat Nato-jäsenyyttä 65-prosenttisesti. Se on hieman vähemmän kuin miehillä keskimäärin (71 %).

Kaikista vastaajista 62 prosenttia halusi Natoon. Eniten jäsenyyttä kannattivat eläkeikäiset. Mitä vanhempi ihminen, sitä enemmän Natoon halutaan.

Kansan jakauma oli hyvin samanlainen Helsingin Sanomien kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) tässä kuussa: kaikkein varauksellisimmin Natoon suhtautuvat enintään 30-vuotiaat suomalaiset.

Keitä Nato-vastaiset nuoret ovat ja miksi he eivät hyväksy Naton turvaa?

Nuorten ajatuksia on tässä tilanteessa reilua kuunnella siksikin, että he joutuvat elämään päätöksen kanssa todennäköisesti pisimpään, oli se sitten jäsenhakemuksen jättäminen tai jatkaminen sotilaallisesti liittoutumattomana.

Aktivisti sai harmaita hiuksia Nato-keskustelusta

20-vuotias rauhanaktivisti Vili Nurmi tarjoaa suoria, punnittuja vastauksia.

Vili Nurmi, 20, puolustaa elämää ja kannattaa väkivallatonta vastarintaa. Jokaisella on kuitenkin oikeus puolustaa itseään hyökkäyksen edessä, jos niin haluaa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kun häneltä kysyy tärkeimpiä syitä Nato-kielteisyyteen, yksikään ei yllättäen ole pelko Venäjän reaktiosta Suomen jäsenyyttä vastaan.

Nurmen ajattelun keskiössä ovat väkivallattomuus ja pyrkimys rakentaa sellaista maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse tappaa ketään.

Hän ei myöskään hyväksy sitä, että liittymällä Natoon Suomi todennäköisesti osallistuisi tulevaisuudessa muissa maissa käytäviin sotiin ja konflikteihin.

Niin ikään hän kavahtaa Suomen liittymistä Natossa yhteiseen rintamaan Turkin kanssa.

– Turkki on harjoittanut Venäjän kaltaista ihmisoikeuksia polkevaa politiikkaa ja hyökännyt Pohjois-Syyriaan, Nurmi sanoo.

Vain Naton kannattajien mielipide pääsee kuuluviin, sanoo aktivisti Vili Nurmi. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Suomessa käytävälle Nato-keskustelulle Nurmelta ei heru sympatiaa. Hän ei itse asiassa muista kuulleensa huonompaa julkista keskustelua koskaan.

– Se on tuottanut aika paljon harmaita hiuksia. Ääneen tuntuvat pääsevän vain ne, jotka kannattavat Natoa. Vastustajia aletaan provosoida tai haukkua putinisteiksi. Toki niitäkin on Suomessa, mutta keskustelu on tosi yksipuolista ja passiivisaggressiivista. Olet joko meidän puolella tai meitä vastaan.

Hän muistuttaa, että moni nuori kohtaa nyt ensimmäistä kertaa elämässään Nato-keskustelun ja haluaisi saada laajasti tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja osallistua keskusteluun itsekin.

– Moni suomalainen on ehtinyt punnita omaa kantaansa 50 vuotta, käynyt monet julkiset keskustelut ja pelännyt aidosti Venäjän uhkaa. Omista ystävistäni tiedän, että harvempi heistä kannattaa Nato-jäsenyyttä tai ainakin harvempi kuin vanhemmista suomalaisista.

Vasemmistonuoret kaipaavat erilaisia näkökantoja esiin

Eduskuntapuolueista vasemmistoliiton Nato-kannat ovat kaikkein penseimpiä. Esimerkiksi Ylen huhtikuisessa selvityksessä puolet puolueen 16 kansanedustajasta kertoi olevansa jäsenyyttä vastaan. Ärhäkästi Natoon suhtautuu myös vasemmistoliiton nuorisojärjestö, Vasemmistonuoret.

Kysyimme asiaa järjestön puheenjohtajaa sijaistavalta Ava Dahlvikilta, 21, sekä rivijäsenenä järjestössä toimivalta 22-vuotiaalta Valtteri Harakalta.

Vasemmistonuorissa vaikuttavat Valtteri Harakka ja Ava Dahlvik näkevät, että moni on muodostanut Nato-kantansa hätiköidysti. He kaipaisivat monipuolisempaa keskustelua liittoutumisen hyödyistä ja haitoista. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Harakka kieltäytyi asepalveluksesta vuonna 2018 protestina sen sukupuolittuneelle luonteelle.

Dahlvik sanoo, että hänen Nato-kantansa on ehdottoman kielteinen eikä se näyttäisi olevan muuttumassa.

Miksi vastustat Suomen Nato-jäsenyyttä?

Ava Dahlvik: "Naton-vastustukseni kumpuaa rauhan aatteesta ja pasifismista, joka on tullut kotoa.

Vaikka Nato ei olekaan hyökkäysliitto vaan puolustusliitto, sieltä löytyy maita, kuten Yhdysvallat, Puola, Unkari ja Turkki. Ne ovat maita, joiden kanssa tehtävä sotilaallinen yhteistyö ei edistä maailmanrauhaa tai rauhan aatetta."

Entä jos pahin tapahtuu – miten Suomi pärjäisi yksin Venäjän hyökkäystä vastaan?

Ava Dahlvik: "Meillä on sen verran koulutettu ja vahva armeija, että en näe, ettemmekö selviäisi yksin. Verrataan vaikka Ukrainaan, jossa on huomattavasti pienempi armeija, ja sielläkin on pärjätty pidempään kuin moni osasi odottaa.

Haluaisin myös luottaa perinteiseen pohjoismaiseen solidaarisuuteen, erityisesti Ruotsiin. Siihen, että he olisivat sen verran fiksuja, että tarjoaisivat Suomelle joko aseellista tai sotilaallista apua, jos Suomi joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi."

Mitä kautta Suomi voi lisätä tulevaisuuden turvaa, jos Nato ei ole vaihtoehto?

Valtteri Harakka: "On hyvä muistaa, että turvallisuusuhat eivät ole pelkästään sotilaallisia, vaan myös sosiaalisia. Ensimmäinen askel on, että kaikilla on hyvä olla Suomessa. Toinen on, että Suomi itse vastaa omasta puolustuksestaan, ja kolmantena vasta tulevat mahdolliset puolustusliitot. En esimerkiksi vastusta puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa.

Ongelmana on, että työtä ei ole vielä tehty. Norja ja Tanska, jotka olisivat Suomelle luontaisia puolustusyhteistyökumppaneita, ovat jo Nato-jäseniä, samoin Baltian-maat. Lähtökohtaisesti Ruotsi ja Viro ovat lähimmät kumppanimme tällaisessa tilanteessa, ja tietysti olemme läheisiä myös maantieteellisesti."

Ava Dahlvik: "Suomella on hyvät mahdollisuudet myös tulevaisuudessa olla puolueeton, neutraali ja diplomaattinen toimija. Minä näen Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden jo itsessään turvaa lisäävänä. Eli että emme lähde sohimaan sinne ja tänne, vaan pysymme neutraaleina."

Ava Dahlvik näkee, että Nato-keskustelu on tuomitsevaa eikä siinä ole tilaa eri vaihtoehtojen pohdinnalle. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Saako Suomi kuitenkin puolustautua aseellisesti omilla puolustusvoimillaan, jos Suomea vastaan hyökättäisiin?

Ava Dahlvik: "Olisi luonnollista, että Suomi puolustaisi itseään, jos meitä vastaan hyökättäisiin. Itse teen työtä sellaisen yhteiskunnan eteen, jossa ei olisi aseellisia konflikteja, mutta tällä hetkellä emme ole sellaisessa tilanteessa ja maailmantilanne on hyvin arvaamaton."

Miten arvioitte Suomessa käytävää Nato-keskustelua?

Valtteri Harakka: "Vaikuttaa, että moni on päättänyt kannastaan hätiköidysti, kun se pitäisi tehdä ajan kanssa. Mielestäni puolustusta ei pitäisi koskaan pohtia reaktiona jollekin tapahtumalle, vaan miettien paljon pidempää aikaväliä."

Ava Dahlvik: "Ymmärrän, että suomalaisten Nato-kannat ovat muuttuneet radikaalisti parin viime kuukauden aikana. Päällimmäinen huomioni on ollut, että vaikka olen itse aina nähnyt Suomen maana, joka ei koskaan tule liittymään Natoon, yhtäkkiä Suomea ollaankin viemässä Natoon tosi nopeasti. Prosessi on lähtenyt liikkeelle vauhdilla sekä päättäjien että kansalaisten tasolla."

Nuoret joutuvat kantamaan Nato-päätöksen seuraukset pisimpään, sanoo Valtteri Harakka. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Näetkö eroja oman sukupolvesi Nato-näkemyksissä vanhempien suomalaisten kanssa?

Valtteri Harakka: "Nuorten kanta on paljon Nato-vastaisempi. Se johtuu erityisesti siitä, että nuoret ovat se sukupolvi, joka joutuu maksamaan hinnan siitä, jos Suomi joutuu Nato-jäseneksi. Me joudumme näkemään, jos Nato-tukikohtia rakennetaan Suomeen tai kun Suomi osallistuu Naton sotiin maamme ulkopuolella."

Miksi nuoret ovat Nato-kriittisimpiä? Kysyimme asiaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtajalta Juho Rahkoselta, joka on tehnyt väitöskirjan (siirryt toiseen palveluun) Suomen Nato-keskustelusta. Hän löysi ainakin kaksi selitystä asialle: "Nuoret ovat niitä, jotka ensimmäisinä joutuisivat sotimaan ja rintamalle, joten he ovat lähtökohtaisesti hieman epäileväisempiä kaikkia sotajuttuja kohtaan. Nuorilla on elämä edessä. Nato-jäsenyys toisi Suomelle myös lisää vastuita, mahdollisesti osallistumista muiden maiden puolustamiseen. Nuoret pari-kolmekymppiset olisivat silloin etulinjassa. Vanhemmat ihmiset eivät itse enää joutuisi sotimaan." "Nuoret ovat eläneet koko ikänsä rauhallisia aikoja, eikä heillä ole kulttuurisessa muistissa toisen maailmansodan tai edes kylmän sodan ajan kokemuksia. Vanhemmilla ihmisillä taas on joko omakohtaisia tai vähintään omien vanhempien ja lapsuuden muistojen kautta elävä, omakohtainen yhteys sota-aikoihin. Se saattaa lisätä turvallisuudenkaipuuta – ja sitä haetaan sotilaallisesti liittoutumalla. Nuorilla ajattelutapa menee hieman toisin, koska heidän arvonsa ja maailmankuvansa ovat muodostuneet syvän rauhan ja globalisaation aikana." Juho Rahkonen toimii myös asiantuntijajäsenenä puolustusministeriön alaisessa Maanpuolustuksen tieteellisessä neuvottelukunnassa.

