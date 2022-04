Koomikko Fathi Ahmed rauhoittelee stand up -yleisöjä: Esiintyjät eivät yritä etsiä katsojista kiusattavia silmätikkuja

Kun Stand up -komiikka tuli Suomeen, moni uumoili, ettei se tule toimimaan täällä. Yleisö kuitenkin löysi. Uusia koomikoita nousee esiin jatkuvasti ja katsojia riittää.

Fathi Ahmed oli 21-vuotias, kun hän astui ensimmäisen kerran lavalle helsinkiläisellä stand up -klubilla. Ura on jatkunut nyt jo 10 vuotta.

– Mulla on jatkuva ongelma työni kanssa. Ajattelen, että olen joko täyttä roskaa ja jossain vaiheessa kun menee hyvin, ajattelen, etten voi ikinä mokata. Eli se menee aaltoliikettä. Mulla on ikään kuin kaksisuuntainen urahäiriö käynnissä jatkuvasti, hän nauraa.

Jos koomikoita jännittää lavalla, niin voi jännittää myös stand up -keikoille yleisöksi meneminen. Tv-sarjoista ja elokuvista lienee jäänyt päähänpinttymä, että keikoilla voi yleisössä joutua koomikon silmätikuksi. Ahmed tunnistaa ilmiön ja on sitä avannut monille.

– En usko, että se on aiheellinen pelko. Koomikko saattaa kysyä, että "miten sulla menee" ja jos se keskustelu on hyvää, niin se vitsi syntyy siitä kommunikaatiosta eikä siitä, että sinusta yritettäisiin etsiä jotain kiusattavaa.

Roastausta kokeillaan taas

Myös roastausta on yritetty Suomessa tuoda viihteeksi muutamaan otteeseen. Tällä hetkellä MTV3-kanavalla pyörii lauantai-illoissa Joonas Nordman Show – Grillikausi -ohjelma, jossa tutut koomikot piinavat toisiaan ja vaihtuvia julkkiksia. Ahmed on yksi mukana olevista koomikoista ja kuvailee ohjelmaa näin:

– Roastaaminen on käytännössä sovittua, suostumuksellista kettuilua.

– Kyllä se minusta on vain viihdettä eikä mitään isoa analyysia vaativa aihe. Se ei ole meidän uutiskierron tärkein aihe. Tuo oli ohjelma, jota oltiin suunniteltu ja jota kokeiltiin, tarjottiin ja se meni läpi. Tosi moni ihminen on ollut sen suhteen positiivinen ja siitä on tullut hyvää palautetta.