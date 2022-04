Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla

Sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter vahvistaa, että yhtiö on myyty miljardööri Elon Muskille 44 miljardilla dollarilla eli reilulla 41 miljardilla eurolla.

– Sananvapaus on toimivan demokratian kulmakivi ja Twitter on digitaalinen tori, jossa keskustellaan ihmiskunnan elintärkeistä asioista, Musk sanoi lehdistötiedotteessa.

Musk on ahkera tviittaaja, joka on aiheuttanut usein hämmennystä kommenteillaan. Hän on tölvinyt poliitikkoja ja hänen epäillään levittäneen vääriä tietoja tviiteissään.