Myös Kanada saa omat Euroviisut – laulukilpailun maailmanvalloitus jatkuu, vaikka American Song Contest on vaikeuksissa

Euroviisut on maailman suurin ja suosituin laulukilpailu. Vuosittaiseen kilpailuun saavat osallistua Euroopan yleisradiounionin (EBU) aktiiviset jäsenmaat. Osallistujia on ollut viime vuosina noin nelisenkymmentä. EBU:n ulkopuolisista maista Marokko osallistui viisuihin vuonna 1980, ja vuodesta 2015 lähtien mukaan on kutsuttu myös Australia.