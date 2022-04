Metsäjätti UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen: Lakon menetykset saadaan takaisin moninkerroin

UPM:n Suomen paperi- ja sellutehtaat sekä Lappeenrannan biojalostamo olivat pysähdyksissä hetkellä, jolloin sellun hinta on korkea ja paperin hinta on ollut nousussa.

– Me olemme aina pitäneet bisneksen hyvässä kunnossa ja sitä tarkoittaa myös tämä liiketoimintakohtainen sopiminen. Liiketoimintakohtaisuus luo win-win-ratkaisuja, joissa niin työntekijä kuin yhtiökin pärjää. Uskonpa, että nämä lakon menetykset tullaan saamaan takaisin jopa moninkerroin tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen .

"Kipeät kustannussäästöt" peruttu

Nyt on toisin.

– Markkinatilanne metsäsektorilla on nyt laajalti niin hyvä, että en näe välitöntä tarvetta kustannussäästöjen hakemiselle. Fokus lienee lähitulevaisuudessa siinä, että tuotanto ja toimitukset saadaan maksimoitua, sanoo Viljakainen.

Muut yksiköt paikkasivat sellun menetyksiä

Alkuvuoden tulos ei siis romahtanut, vaan pysyi vastaavalla tasolla kuin viime vuonna. Lakon lisäksi hankaluuksia on tullut Venäjän suunnalta. UPM on keskeyttänyt kokonaan Venäjän-kaupan sekä Novgorodin alueella olevan Chudovon vaneritehtaan tuotannon.

– Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme on hyvä ja samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Hinnat nousivat merkittävästi kaikissa liiketoiminnoissa, ja hintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin muuttuvien kustannusten nousun. Tulos on hieno saavutus, kun ottaa huomioon lakon useimmilla Suomen tehtailla sekä sodan Ukrainassa, Pesonen sanoo.

Toimitusjohtaja Pesosen mukaan tästä vuodesta odotetaan tulevan vielä kokonaisuudessaan hyvä vuosi, vaikka riskejäkin on luetteloksi asti alkaen Ukrainan sodasta aina raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin saakka.

– Lakon vaikutukset näkyvät voimakkaasti etenkin selluyksikön tuloksessa, mutta koska konsernin tulos ylitti odotukset, niin silloin muissa yksiköissä kehitys on ollut parempaa. Markkinatilanne on tällä hetkellä todella hyvä ja UPM on iskussa, arvioi Viljakainen.