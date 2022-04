Cannonballin lakkauttamisen pääkäsittely alkaa: syyttäjän mukaan moottoripyöräkerhon vakava rikollisuus on jatkuvaa

Päijät-Hämeen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä moottoripyöräkerho Cannonballin lakkauttamiskannetta. Syyttäjien mukaan Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Näin ollen se toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

Syyttäjä Timo Honkahuhdan mukaan viimeisimpänä sysäyksenä lakkauttamiskanteen nostamiselle olivat viime vuonna paljastuneet Cannonballin jäsenten tekemät rikokset, joista on tämän vuoden puolella langetettu kovia rangaistuksia.

– Viime aikoina annetut tuomiot eivät ole millään tavalla ratkaisevia tämän kanteen kannalta, mutta ne alleviivaavat sitä todellisuutta, jossa olemme Cannonballin suhteen. Rikollisuus jatkuu koko ajan, ja rikosten laatu on kohtuullisen vakava, Honkahuhta sanoo.

Cannonball on määritelty järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi

Cannonball on todettu useissa oikeusasteissa järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Lukuisissa sen jäsenten saamissa rikostuomioissa rangaistuksen koventamisperusteena on käytetty sitä, että rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Tämä on yksi syyttäjien keskeisistä perusteista sille, että ryhmän toimintaan on puututtava.

– Käytännössä meidän tulisi pystyä näyttämään, että Cannonballin toiminnassa keskeisenä piirteenä ja toiminnan tarkoituksena on rikosten tekeminen. Silloin ryhmän luonne on sellainen, että se olennaisesti on lain ja hyvän tavan vastainen, Timo Honkahuhta kertoo.

Mikäli oikeus päätyy asiassa syyttäjien kannalle, kysessä olisi toinen järjestäytynyt rikollisryhmä, joka määrätään lakkautettavaksi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus lakkautti rikollisjärjestö United Brotherhoodin viime vuonna. Päätös on lainvoimainen.

Cannonball olisi ensimmäinen oikeuden päätöksella lakkautettava moottoripyöräkerho.

Oikeasta vastaajasta väännettiin valmisteluistunnossa

Kanteen tiimoilta on pidetty aikaisemmin keväällä yksi valmisteluistunto, jossa ratkaistiin, kuka voi käyttää puhevaltaa järjestön nimissä asian varsinaisessa oikeuskäsittelyssä.

Syyttäjät nimesivät alkuperäisessä haastehakemuksessaan vastaajaksi MC Cannonballin johtohenkilönä pitämänsä Esko Eklundin. Eklund kuitenkin kiisti olevansa edes yhdistyksen jäsen, ja vastaajaksi ilmoittautui kaksi muuta henkilöä.

Käräjäoikeus päätti valmisteluistunnon jälkeen, että moottoripyöräkerhon presidentiksi ilmoittautunut mies voi edustaa yhdistystä Eklundin rinnalla tänään alkavassa varsinaisessa oikeuskäsittelyssä. Syyttäjä Honkahuhdan mukaan tällä ei ole vaikutusta asian käsittelyyn.

– Olennaista on, että siellä ovat henkilöt, jotka kykenevät lausumaan yhdistyksen puolesta.