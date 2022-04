Huippumuotoilija Maarten Baasin kekseliäät teokset avaavat Lahden visuaalisten taiteiden museon – katso suoraa lähetystä kello 14

Maarten Baasin näyttely nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Polttamalla käsitellyistä huonekaluista tunnetuksi tullut hollantilainen Baas on sukupolvensa merkittävimpiä muotoilijoita. Taiteen ja muotoilun rajoja hämärtävä Baas toteaa ilkikuriseen sävyyn olevansa muotoilijan kehoon syntynyt taiteilija.

Piiloleikki-näyttely tarjoaa vaikuttavan katsauksen hänen kaksikymmentävuotiseen uraansa. Näyttelyssä nähdään klassikkosarjoja, kuten Ei savua ilman..., Savi, Reaaliaika sekä Melkein kaltaiset. Näiden ohella nähtävillä on tuoreita videoteoksia.

– Näyttelyn nimen taustalla on oma jatkuva uusien asioiden etsiskelyni ja tapani piiloutua erilaisten roolien taakse, Maarten Baas kertoo.

Julistetriennale täydentää avajaiskattauksen

Lisäksi uudesta taidemuseosta löytyy Lahden kansainvälinen julistetriennale, joka esittelee maailman parhaat julisteet kaikkialta maailmasta. Triennalessa on esillä 350 julistetta, jotka kilpailevat kolmessa sarjassa. Kansainvälinen julistealan kilpailu ja näyttely on nähty Lahdessa vuodesta 1975 lähtien.

Maarten Baasin Savi-sarjaan kuuluu kolmetoista honteloa tuuletinta, jotka on muovailtu käsin synteettisestä savesta.

Malva nousi keskelle lahtelaisen juomateollisuuden historiaa

Vanhan tehdasrakennuksen kylkeen on rakennettu myös uutta näyttelytilaa. Malvassa on noin 4 000 neliötä, josta puolet on näyttelytilaa. Museon näyttelyt levittäytyvät kolmeen kerrokseen.