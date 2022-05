Katri Saarikiven kolumni: Millä tolalla on sinun vedätyksenvastustuskykysi?

Yleensä lenkin viimeiset minuutit tuntuvat uuvuttavimmilta. Sitä tietää, että kohta helpottaa, ja mieli ehkä antaa itselleen luvan lopettaa tsemppaamisen. Kahden pandemiavuoden jälkeen moni kovasti jo odotti helpotusta huolenaiheisiin. No ei sitä tullut. Sen sijaan ummehtunut ja raakalaismainen sota tarjoaa jatkuvalla syötöllä aivan uudenlaisia murheenaiheita ja paineenlähteitä suomalaisillekin. Mitä toimintakyvyn ylläpitäminen nykymaailmassa vaatii?

Psykologinen resilienssi kuvaa ihmisen kykyä palautua vastoinkäymisistä ja säilyä toimintakykyisenä korkeapaineisissa tilanteissa. Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) resilienssi on yhteydessä mielenterveyteen. Se voi selittää, miksi jotkut pystyvät tokenemaan koettelemuksista, joista toinen menisi pahasti rikki.

Resilienssi voi tarkoittaa (siirryt toiseen palveluun) yksilön piirrettä, toimintatapaa vaikeissa tilanteissa, ja myös toiminnan lopputulosta. Resilienssiä on muun muassa kyky hallita ja sietää eritoten omia kielteisiä tunteita, kyky keksiä ratkaisuja ongelmiin kiperissä tilanteissa, ja se, minkälaiset sosiaaliset turvaverkot tueksi löytyvät.

Resilienssin piirteen olemassaolo kertoo tavallaan karua tarinaa siitä, mitä on olla ihminen. Sonnan lapiointi on ollut niin yleinen osa ihmiskunnan historiaa, että olennaista selviytymiselle on ollut kyky sietää tätä puuhaa.