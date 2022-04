Taidemaailman marginaalin tekijät koolla Hämeenlinnassa ja Helsingissä – kesäkuun tapahtuman teemana eurooppalaiset elämäntarinat

Verkostoyhteistyötä ja edunvalvontaa

Tapahtumassa on esillä Arkipäiväinen eli My Everyday-yhteisteos. Keittiöpyyhkeisiin tehtyjä taideteoksia on tullut jo kymmeniä, kertoo Minna Haveri, joka toimii yhteisteoksen kuraattorina.

– Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt arvokasta työtä kartoittamalla koko maan ITE-taiteilijat. Myös Kettuki-verkosto, joka on kansallinen studioiden ja toimijoiden verkosto, on ainutlaatuinen, kertoo EOA:n hallituksen jäsen Minna Haveri, joka on myös Hämeenlinnan lasten kultturipäällikkö ja Kettuki ry:n varapuheenjohtaja..