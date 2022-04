Tšernobyl ei unohdu – pysäyttävät kuvat kertovat katastrofista, joka tapahtui päivälleen 36 vuotta sitten

Tänään on kulunut 36 vuotta historian pahimmasta ydinvoimalaonnettomuudesta. Tšernobylin ydinvoimalan nelosreaktori räjähti ja levitti ydinsaastetta laajalti Itä-Euroopan maihin.

Osa Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän maaperästä on edelleen niin saastunutta, että sillä liikkuvat altistuvat terveydelle vaaralliselle säteilymäärälle.

Onnettomuudessa kuoli heti 31 ihmistä. Onnettomuuden jälkeen kuolleiden määrästä on esitetty erilaisia arvioita. On mahdollista, että vuosien saatossa jopa 115 000 ihmistä on kuollut räjähdyksestä levinneen radioaktiivisen säteilyn aiheuttamiin sairauksiin.