Pirkkalalaisen päiväkodin tulipalo sekoitti monen perheen arjen – "Ajatus tahallisuudesta vetää sanattomaksi"

– Juttelin ensin palopäällikön ja sen jälkeen poliisien ja kunnan hallintopuolen henkilöiden kanssa. Sovimme, että perheille ilmoitetaan mahdollisimman pian. Meillä on käytössä Päikky- ja Vilma-viestit, joita käytämme aina, kun on jotain tiedotettavaa.

Lapsia saapui alle kymmenen

Kurikansiiven päiväkodissa on laskennallisia paikkoja 80. Tällä hetkellä päiväkodissa on neljä ryhmää, ja lapsimäärä vaihtelee 60-70 välillä.

Siiven lapsia on ollut tänään paikalla alle kymmenen. He ovat nyt naapuriyksikössä Kurikankulman päiväkodin ja koulun eri tiloissa.

– Monessa perheessä lapsi on kotona tai jossain muussa hoidossa tämän päivän. Perheet saivat hoidon järjestettyä tosi hyvin – kiitos heille siitä, kun tässä on nyt kuitenkin järjesteltävää paljon.

– He menevät Kurikankulmaan. Meillä on myös Kurikanhelmen päiväkoti saleineen käytettävissä. Kurikassa on neljä päiväkotia – kaksi lasten ryhmää voisi palata tähän ja kaksi sijoitettaisiin sitten lähipäiväkoteihin.