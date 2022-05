Shadia Raskin kolumni: Tervetuloa meille, siivoamaan!

Kahden vuoden koronatauon jälkeen perheeseemme on jälleen ostettu kotisiivous. Miten siistiä on tulla kotiin, jonka eteisessä ei olekaan vastassa kurahousuista valuneet likalaikut ja nappulakenkien kuljettamat kumirouhekasat!

Naiset tekevät yhä suurimman osan kotitöistä (siirryt toiseen palveluun) , ja korona-aika on lisännyt epätasa-arvoa. Siivouspalvelun ostaminen tuottaa hyvinvointia paitsi minulle myös kansantaloudelle.

Siivouksen hehkuttaminen tuntuu silti siivottomalta leuhkimiselta! Kell’ keskiluokkainen onni on, se hiljaa siitä iloitkoon. Tai vähintään etuoikeutensa tiedostakoon .

Onneni sijaan haluan keskittyä onnettomaan yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, joka näyttäytyy jo siinä, kenelle siivouksen ostaminen on mahdollista. Kotitalousvähennyskin hyödyttää eriarvoistavasti kahden tulonsaajaan perheitä. Vielä monimutkaisempi vyyhti on globaali eriarvoisuus.

Suomi haluaa lisää ulkomaisia työntekijöitä . Ulkomaalaisilla on kuitenkin suuria vaikeuksia saada koulutustaan vastaavaa työtä. Siivoustyö on maahan muuttaneiden yleisin työ. Vuonna 2014 ulkomaalaistaustaiset muodostivat noin kuusi prosenttia työllisistä, mutta 23 prosenttia siivoojista (siirryt toiseen palveluun) . Siivoojina työskentelevistä miehistä peräti 60 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia.

Siivoojina työskentelee tohtoreita, jopa suomalaisilla korkeakoulututkinnoilla. Joka viides korkeasti koulutetuista ulkomaalaistaustaisista työskentelee työntekijäammateissa, kuten siivoojina. Suomalaistaustaisilla luku on viisi prosenttia. Erityisen vaikeaa on afrikkalaistaustaisilla, joista peräti joka toinen on ylikoulutettu työhönsä (siirryt toiseen palveluun).