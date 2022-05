Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Tämä talo on selviytynyt kahdesta maailmansodasta. Se sijaitsee Länsi-Ukrainassa Lvivin kaupungin keskustassa. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, yhden rapun asukkaat kunnostivat kellariin pommisuojan.

Ylen kuvaaja Benjamin Suomela vieraili talon kellarissa ja skannasi tilan älypuhelimella kolmiulotteiseksi malliksi. Ympäristö näyttää mallissa hieman rakeiselta tilalta. Toteutuksesta on myös poistettu skannauksen häiriöitä, mutta mitään kellarin tilasta ei ole muutettu.

Astu sisään ja koe, millaista on olla maan alla paossa Venäjän ohjuksia. Pääset liikkumaan 3D-mallissa skrollaamalla kuvaa alaspäin.

Venäjän joukkojen valtaamissa Ukrainan kaupungeissa kellarit ovat toimineet myös piilopaikkoina venäläissotilaiden terrorilta.

Kiovan seudulla esimerkiksi Butšassa ihmiset pysyivät maan alla viikkojen ajan. Sotilaat raiskasivat ja tappoivat siviilejä. Piileskelevillä ukrainalaisilla oli pulaa ruuasta ja vedestä.

Silminnäkijät ovat kertoneet, että Venäjän sotilaat ampuivat ulkona liikkuvia ihmisiä. Ruoka- ja juomavarastoja oli vaarallista täydentää.

Lvivissä tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, mutta ilmahälytyksiä tulee lähes päivittäin. Venäjän ohjuksia on osunut kaupunkiin myös toukokuussa.

Sireenien lisäksi ilmahälytyksestä voi saada tiedon puhelimen kautta. Jo yli kaksi miljoonaa ukrainalaista on ladannut puhelinsovelluksen, joka ilmoittaa oman alueen ilmahälytyksestä.

Lviviin on tullut paljon pakolaisia Itä- ja Etelä-Ukrainasta. He ovat kokeneet sodan kauhut. Tämän rapun asukkaista viisi on paennut muualta Ukrainasta. Myös heille on paikka kellarissa ilmahälytyksen aikana.

Kovaääniset ja puhelinsovellus ilmoittavat, kun ilmaiskun vaara on ohi. Se tarkoittaa, että Ukrainan puolustus on torjunut hyökkäyksen tai että ohjus on osunut jonnekin päin Ukrainaa.

Ukrainan viranomaiset eivät välttämättä kerro, jos ohjus osuu sotilaskohteeseen, jotta Venäjän armeija ei saa tietoa onnistuneesta iskusta. Tieto kuolleista siviileistä sen sijaan kerrotaan yleensä julkisuuteen.

Ukrainan sodassa on YK:n tilastojen mukaan kuollut lähes 3 800 siviiliä. Kuolleista yli 200 on lapsia. Todellinen uhriluku on moninkertainen, sillä Venäjän valtaamilta alueilta ei ole saatavilla tarkkaa tietoa.

