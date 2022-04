Elon Musk haluaa olla Twitterin hyvä kuningas – suomalaisprofessorin mukaan hänen tavoitteensa ovat kuitenkin ristiriitaisia

Maailman rikkain mies ostaa Twitterin. Uutinen on herättänyt ihastusta, vihastusta ja hämmennystä – ennen kaikkea Twitterissä.

Moni sivusta seuraava varmasti miettii, miksi Twitterin myynti on näin iso uutinen. Palveluhan ei ole edes maailman kymmenen suurimman (siirryt toiseen palveluun) some-palvelun joukossa.

Mutta miksi kukaan ei puhu Pinterestistä, vaikka sillä on enemmän käyttäjiä?

Twitter on kokoaan suurempi, sanoo Oxfordin yliopiston taloussosiologian ja digitaalisen yhteiskuntatutkimuksen professori Vili Lehdonvirta .

– Elon Musk on tunnistanut saman, minkä moni Twitterin käyttäjäkin on huomannut. Twitteristä on tullut osa yhteiskuntamme infrastruktuuria. Paljon politiikkaa, journalismia ja jopa tutkimusta tapahtuu Twitterin yli, Lehdonvirta sanoo.